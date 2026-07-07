Шарий: Подорванный в Монако Ермолаев может остаться инвалидом
Вадим Ермолаев. Обложка © YouTube / ANDRII OSTAPCHUK
Бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, находится в тяжёлом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Однако есть риск, что он может остаться инвалидом с серьёзными неврологическими последствиями. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
По его данным, женщина, находившаяся вместе с Ермолаевым, скорее всего, не выживет. Всё это время она пребывает в искусственной коме — врачи опасаются выводить её из этого состояния.
Напомним, взрыв в жилом доме в Монако произошёл 29 июня, пострадали три человека. Прокуратура княжества ведёт расследование по факту покушения на убийство. Изначально власти квалифицировали произошедшее как теракт, но затем изменили формулировку. Источник в силовых структурах назвал организатором покушения первого замглавы СБУ Александра Поклада, поскольку бизнесмен Ермолаев планировал выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине. Анастасия Березовская, подозреваемая в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, была убита четырьмя выстрелами в затылок в пятницу, её тело нашли под Киевом.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.