Шарий: Подорванный в Монако Ермолаев может остаться инвалидом

Бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, находится в тяжёлом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Однако есть риск, что он может остаться инвалидом с серьёзными неврологическими последствиями. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

По его данным, женщина, находившаяся вместе с Ермолаевым, скорее всего, не выживет. Всё это время она пребывает в искусственной коме — врачи опасаются выводить её из этого состояния.