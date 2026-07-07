Экс-депутат Рады связал убийство Березовской с борьбой за колл-центры
Анастасия Березовская, найденная убитой в Киеве. Коллаж © Life.ru / Сайт Интерпола
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров не сомневается, что к убийству Анастасии Березовской причастны украинские спецслужбы. Об этом он заявил в беседе с Life.ru.
По словам политика, среди задержанных по делу находятся действующий сотрудник Главного управления разведки Украины и бывший сотрудник МВД. Килинкаров считает преступление заказным, однако официального подтверждения этой версии пока нет.
Возможным мотивом экс-нардеп назвал борьбу за контроль над доходами мошеннических колл-центров. Он утверждает, что на Украине действуют около 400 таких площадок, а часть из них могла быть связана с окружением Ермолаева.
«Чтобы содержать такие колл-центры, нужны очень тесные связи с украинскими спецслужбами. Без такого прикрытия этот бизнес не может существовать ни в одной стране, тем более на Украине. Поэтому главные причины здесь — финансовые потоки и борьба за влияние», — рассуждает собеседник Life.ru.
Политик также заявил, что колл-центры могут использоваться не только в мошеннических схемах, но и во время избирательных кампаний — для массовых обзвонов и воздействия на общественное мнение.
Напомним, что тело 39-летней Анастасии Березовской, которую связывают с покушением на Ермолаева, обнаружили вечером 6 июля под Киевом. В убийстве подозреваются действующий офицер ГУР Украины и бывший сотрудник СБУ. А 4 июля сам олигарх Ермолаев вышел из комы. Покушение и пролило свет на сладкую жизнь «батальона Монако».
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