Актриса Юлия Франц застряла на зиплайне над ущельем во время ливня в Сочи
Обложка © ТАСС /Евгений Мессман
Актриса Юлия Франц накануне оказалась в экстремальной ситуации в Сочи. Во время развлечения на зиплайне она вместе с подругой застряла на головокружительной высоте 207 метров. Девушкам пришлось провести в подвешенном состоянии довольно долгое время, пока к ним пробирались сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает SHOT.
Актриса Юлия Франц застряла с подругой на зиплайне в Сочи во время ливня. Видео © SHOT
Ситуацию осложнила резко испортившаяся погода. Прямо во время спасательной операции начался мощный проливной дождь, который буквально обрушился на беспомощных подруг. К счастью, пострадавших удалось избежать.
Юлии Франц (настоящая фамилия Дзуцева) 37 лет, она известна широкому зрителю по ролям в популярных российских сериалах. Среди её работ — проекты «Золотое дно», «Триггер», «Метод», «Гоголь», «Универ. Новая общага», «Папины дочки. Новые», «Кухня. Война за отель».
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