Актриса Юлия Франц застряла на зиплайне над ущельем во время ливня в Сочи

Актриса Юлия Франц накануне оказалась в экстремальной ситуации в Сочи. Во время развлечения на зиплайне она вместе с подругой застряла на головокружительной высоте 207 метров. Девушкам пришлось провести в подвешенном состоянии довольно долгое время, пока к ним пробирались сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает SHOT.