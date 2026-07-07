Прокурор просит заочно приговорить певицу Монеточку* к 1 году 10 месяцам колонии

Представитель прокуратуры попросил заочно приговорить певицу Елизавету Гырдымову*, известную как Монеточка*, к 1 году 10 месяцам колонии. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

По словам собеседника агентства, в ходе прений сторон гособвинитель запросил именно такой срок. Наказание предлагается считать заочным, поскольку артистка проживает за пределами России, по этой же причине рассмотрение проходит в заочном формате. Теперь окончательное решение по делу предстоит вынести суду.

Ранее Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 28-летней Гырдымовой*. Ей вменяется уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. По версии обвинения, признанная иноагентом певица дважды привлекалась в течение года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности. Однако она продолжила распространять в соцсетях материалы без маркировки о статусе иноагента.

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