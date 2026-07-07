Биволу дали 20 дней на переговоры о защите титула против Смита

Всемирная боксёрская организация обязала Дмитрия Бивола начать переговоры о поединке с британцем Каллумом Смитом. Россиянину предстоит защищать чемпионский пояс WBO в полутяжёлом весе.

Представителям боксёров дали 20 дней, чтобы согласовать условия встречи. Срок истекает 26 июля. Если договориться не удастся, WBO сможет назначить промоутерские торги.

Смит владеет временным поясом организации и занимает первое место в её рейтинге. Обязательный бой должен определить единственного чемпиона WBO в этой весовой категории.

Ранее британец победил единогласным решением судей Джошуа Буатси и завоевал временный титул. В активе Смита 31 победа при двух поражениях.

Бивол последний раз выходил на ринг 30 мая в Екатеринбурге. Россиянин единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта и сохранил пояса WBA, IBF и The Ring. Его профессиональный рекорд составляет 25 побед и одно поражение.

Проведение боя со Смитом может отложить другие планы Бивола. Ранее спортсмен говорил о желании в третий раз встретиться с Артуром Бетербиевым, а также называл среди возможных соперников Дэвида Бенавидеса.