17-летний подросток скрыл падение с квадроцикла от мамы и чуть не лишился почки

В Раменской больнице врачи спасли почку 17-летнему подростку, который при падении с квадроцикла получил сильный ушиб. Мальчик скрыл травму от родителей, посчитав её несерьёзной, но спустя сутки боль усилилась, и мама вызвала скорую. Об этом сообщила пресс-служба Раменской больницы.

Обследование выявило сильнейшее повреждение почки и огромную гематому из-за разрыва сосудов. Заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов рассказал, что УЗИ и КТ выявили нарушение целостности полюса левой почки и огромную гематому из-за повреждения сосудов, и хотя в таких случаях обычно требуется удаление органа, хирурги провели двухчасовую операцию по ушиванию разрыва и дренированию, сохранив почку.

«Мы приложили все усилия, чтобы сохранить орган. В процессе мы ушили место разрыва и провели дренирование собирательной системы почки. Операция длилась 2 часа», — рассказал Хабалов.

Благодаря профессионализму хирургов и уролога, а также современному оборудованию, орган удалось сохранить. Послеоперационный период прошёл без осложнений, контрольный осмотр показал, что кровоток полностью восстановлен, а почка вернулась к нормальным размерам.

Врачи напоминают: летом риск травм у детей возрастает, и даже незначительный ушиб может привести к серьёзным последствиям. При любых подозрениях на внутренние повреждения необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Ростове-на-Дону в ГКБ №20 14-летнему подростку провели редкую малоинвазивную операцию, извлекая через эндоскоп металлическую пульку из опасной зоны лица, где она застряла после неосторожного обращения с пневматическим оружием. Хирурги через маленькое отверстие в стенке пазухи, избегая крупных разрезов, достали пулю, сохранив важные структуры.