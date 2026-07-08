С 13 июля курс доллара отреагирует на снижение валютных закупок. Что будет с рублём на следующей неделе? Оглавление Какие события повлияют на курс доллара с 13 июля Прогноз курса рубля на неделю с 13 июля На валютном рынке произошёл неожиданный поворот. На курс доллара стали влиять новые факторы. На следующей неделе ожидаются новости, которые повлияют и на размер ключевой ставки в июле, и на валютный рынок. Чего ждут экономисты и каким будет курс рубля с 13 июля? 7 июля, 21:45 Экономисты дали прогноз курса рубля на неделю с 13 июля. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие события повлияют на курс доллара с 13 июля

Ключевым фактором, влияющим на динамику рубля, является снижение продажи валютной выручки экспортёрами, а также сохраняющаяся высокая ключевая ставка. Отдельно стоит отметить операции Минфина и Банка России: с 7 июля по 6 августа Минфин в рамках бюджетного правила будет покупать валюту на 5,4 млрд рублей в день, что почти вдвое меньше, чем в предыдущем периоде (9,9 млрд в день). При этом ЦБ с 1 по 6 июля продавал валюту на 9,34 млрд рублей в день в рамках зеркалирования трат из ФНБ, а с 7 июля по 6 августа объём ежедневных нетто-покупок валюты и золота со стороны регулятора сократится до 4,82 млрд рублей, что сопоставимо с показателем с 5 по 30 июня (5,29 млрд в день). Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке аналитик ООО «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

— Поддержку рублю окажет снижение объёмов покупки иностранной валюты Минфином в июле. Это уменьшает дополнительный спрос на валюту со стороны государства и, соответственно, несколько ослабляет давление на российскую валюту. Вместе с тем полностью говорить об укреплении рубля пока преждевременно, поскольку рынок по-прежнему учитывает риски сокращения экспортной выручки. Они связаны с произошедшим ранее заметным снижением мировых цен на нефть, последствия которого постепенно отражаются на поступлении валютной выручки в страну, — отметила генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Ещё одним важным фактором, по её словам, остаётся денежно-кредитная политика Банка России. Высокий уровень процентных ставок продолжает поддерживать привлекательность рублёвых активов и сдерживает спрос на иностранную валюту. При этом рынок всё больше допускает, что после июльского заседания Банк России может сделать паузу в цикле снижения ключевой ставки. Такое решение может быть обусловлено усилением инфляционных рисков, в том числе связанных с ростом цен на топливо и сохраняющимся инфляционным давлением.

В июне был монотонный подъём курсов валют на 10%, с началом июля амплитуда колебаний увеличилась, а курсы пошли в техничный откат. Факторы турбулентности — ЦБ сократил лимиты продажи валюты, а Минфин уменьшил лимиты покупки валюты на рынке в рамках бюджетного механизма, что и привело к спекулятивной реакции трейдеров. Тем не менее коррекция курсов видится недолгой и неглубокой на фоне незначительного изменения сальдо покупок валюты от регуляторов, низких сырьевых цен и расширенной геополитической риск-премии. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку ООО «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Рубль в начале июля восстанавливает позиции после ралли инвалют в конце прошлого месяца. Во время сильной распродажи на рынках акций и облигаций многие инвесторы направляли высвобожденные средства в валюту и валютные инструменты. Это в моменте вынесло доллар к 80, евро к 90, а юань к 12. Сейчас ситуация более спокойная, и мы не исключаем временной консолидации курсов валют около 76–78 за доллар, 87–89 за евро и 11,1–11,5 за юань, — рассказал инвестиционный стратег ООО «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Он отметил, что ЦБ на следующей неделе обнародует информацию по инфляционным ожиданиям населения. Росстат — недельный отчёт по инфляции. Если данные укрепят ожидания монетарной паузы ЦБ в июле, это можно будет трактовать в пользу нацвалюты.

Кроме того, в США 14 июля будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) за июнь. Информация важна в контексте ожиданий по политике ФРС, соответственно, может отразиться на позициях доллара к другим валютам. Также продолжим следить за нефтяными ценами и ближневосточными переговорами.

— Цены на нефть пошли вниз, достигнув уровней до ближневосточного конфликта, однако это наш рынок почувствует в августе, а пока рубль получает подпитку от экспортной выручки, в основном сформированной по более высоким сырьевым ценам конца весны, — рассказал Александр Бахтин.

Прогноз курса рубля на неделю с 13 июля

По оценкам Дмитрия Вишневского, прогнозный диапазон на ближайшее время для доллара составляет 77–80 рублей, для евро — 86–89, а китайский юань будет торговаться в коридоре 11,1–11,5.

Гузель Проценко отметила, что после начала июля доллар, евро и юань уже перешли в новые торговые диапазоны: 75–80,5 рубля, 85,5–92 рубля и 11–11,8 рубля соответственно. Вероятнее всего, именно в этих пределах основные валюты и продолжат торговаться, если не появятся новые сильные внешние или внутренние факторы.

— Ранее ожидался постепенный возврат доллара в район 82 рублей в июле, однако рынок вновь показал, что в краткосрочной перспективе баланс спроса и предложения на валютном рынке может иметь большее значение, чем фундаментальные факторы. Локальный дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке продолжает играть в пользу рубля, поэтому доллар временно опустился в район 76 рублей. При этом базовый сценарий остаётся прежним: по мере снижения ставки, восстановления импорта и роста спроса на валюту курс способен вернуться в диапазон 80–84 рубля уже в июле, — отметил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Михаил Зельцер считает, что на фоне влияния среднесрочных фундаментальных факторов и технической картины инструментов курсы инвалют ещё до конца лета могут осуществить манёвр на июньские максимумы. Круглые 80 рублей за доллар, 90 по евро и юань ближе к 12 не удивят. Краткосрочно же доллар может немного задержаться на уровне 75–77, евро 86–88, юань — 11–11,3 рубля.

Авторы Нина Важдаева