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С 13 июля курс доллара отреагирует на снижение валютных закупок. Что будет с рублём на следующей неделе?

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Какие события повлияют на курс доллара с 13 июля
Прогноз курса рубля на неделю с 13 июля

На валютном рынке произошёл неожиданный поворот. На курс доллара стали влиять новые факторы. На следующей неделе ожидаются новости, которые повлияют и на размер ключевой ставки в июле, и на валютный рынок. Чего ждут экономисты и каким будет курс рубля с 13 июля?

7 июля, 21:45
Экономисты дали прогноз курса рубля на неделю с 13 июля. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Экономисты дали прогноз курса рубля на неделю с 13 июля. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие события повлияют на курс доллара с 13 июля

Ключевым фактором, влияющим на динамику рубля, является снижение продажи валютной выручки экспортёрами, а также сохраняющаяся высокая ключевая ставка. Отдельно стоит отметить операции Минфина и Банка России: с 7 июля по 6 августа Минфин в рамках бюджетного правила будет покупать валюту на 5,4 млрд рублей в день, что почти вдвое меньше, чем в предыдущем периоде (9,9 млрд в день). При этом ЦБ с 1 по 6 июля продавал валюту на 9,34 млрд рублей в день в рамках зеркалирования трат из ФНБ, а с 7 июля по 6 августа объём ежедневных нетто-покупок валюты и золота со стороны регулятора сократится до 4,82 млрд рублей, что сопоставимо с показателем с 5 по 30 июня (5,29 млрд в день). Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке аналитик ООО «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

— Поддержку рублю окажет снижение объёмов покупки иностранной валюты Минфином в июле. Это уменьшает дополнительный спрос на валюту со стороны государства и, соответственно, несколько ослабляет давление на российскую валюту. Вместе с тем полностью говорить об укреплении рубля пока преждевременно, поскольку рынок по-прежнему учитывает риски сокращения экспортной выручки. Они связаны с произошедшим ранее заметным снижением мировых цен на нефть, последствия которого постепенно отражаются на поступлении валютной выручки в страну, — отметила генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Ещё одним важным фактором, по её словам, остаётся денежно-кредитная политика Банка России. Высокий уровень процентных ставок продолжает поддерживать привлекательность рублёвых активов и сдерживает спрос на иностранную валюту. При этом рынок всё больше допускает, что после июльского заседания Банк России может сделать паузу в цикле снижения ключевой ставки. Такое решение может быть обусловлено усилением инфляционных рисков, в том числе связанных с ростом цен на топливо и сохраняющимся инфляционным давлением.

В июне был монотонный подъём курсов валют на 10%, с началом июля амплитуда колебаний увеличилась, а курсы пошли в техничный откат. Факторы турбулентности — ЦБ сократил лимиты продажи валюты, а Минфин уменьшил лимиты покупки валюты на рынке в рамках бюджетного механизма, что и привело к спекулятивной реакции трейдеров. Тем не менее коррекция курсов видится недолгой и неглубокой на фоне незначительного изменения сальдо покупок валюты от регуляторов, низких сырьевых цен и расширенной геополитической риск-премии. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку ООО «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Рубль в начале июля восстанавливает позиции после ралли инвалют в конце прошлого месяца. Во время сильной распродажи на рынках акций и облигаций многие инвесторы направляли высвобожденные средства в валюту и валютные инструменты. Это в моменте вынесло доллар к 80, евро к 90, а юань к 12. Сейчас ситуация более спокойная, и мы не исключаем временной консолидации курсов валют около 76–78 за доллар, 87–89 за евро и 11,1–11,5 за юань, рассказал инвестиционный стратег ООО «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Он отметил, что ЦБ на следующей неделе обнародует информацию по инфляционным ожиданиям населения. Росстат недельный отчёт по инфляции. Если данные укрепят ожидания монетарной паузы ЦБ в июле, это можно будет трактовать в пользу нацвалюты.

Кроме того, в США 14 июля будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) за июнь. Информация важна в контексте ожиданий по политике ФРС, соответственно, может отразиться на позициях доллара к другим валютам. Также продолжим следить за нефтяными ценами и ближневосточными переговорами.

— Цены на нефть пошли вниз, достигнув уровней до ближневосточного конфликта, однако это наш рынок почувствует в августе, а пока рубль получает подпитку от экспортной выручки, в основном сформированной по более высоким сырьевым ценам конца весны, рассказал Александр Бахтин.

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Прогноз курса рубля на неделю с 13 июля

По оценкам Дмитрия Вишневского, прогнозный диапазон на ближайшее время для доллара составляет 77–80 рублей, для евро — 86–89, а китайский юань будет торговаться в коридоре 11,1–11,5.

Гузель Проценко отметила, что после начала июля доллар, евро и юань уже перешли в новые торговые диапазоны: 75–80,5 рубля, 85,5–92 рубля и 11–11,8 рубля соответственно. Вероятнее всего, именно в этих пределах основные валюты и продолжат торговаться, если не появятся новые сильные внешние или внутренние факторы.

Ранее ожидался постепенный возврат доллара в район 82 рублей в июле, однако рынок вновь показал, что в краткосрочной перспективе баланс спроса и предложения на валютном рынке может иметь большее значение, чем фундаментальные факторы. Локальный дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке продолжает играть в пользу рубля, поэтому доллар временно опустился в район 76 рублей. При этом базовый сценарий остаётся прежним: по мере снижения ставки, восстановления импорта и роста спроса на валюту курс способен вернуться в диапазон 80–84 рубля уже в июле, отметил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Михаил Зельцер считает, что на фоне влияния среднесрочных фундаментальных факторов и технической картины инструментов курсы инвалют ещё до конца лета могут осуществить манёвр на июньские максимумы. Круглые 80 рублей за доллар, 90 по евро и юань ближе к 12 не удивят. Краткосрочно же доллар может немного задержаться на уровне 75–77, евро 86–88, юань — 11–11,3 рубля.

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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