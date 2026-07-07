Коуч Лузин попытался заманить корреспондента на тренинг «прозрения» за ₽330 тыс.

Коуч Лузин, называющий себя «земским доктором», попытался продать корреспонденту SHOT свои услуги по безоперационному восстановлению зрения. Заметив нашу коллегу в очках, он тут же поставил «диагноз» и начал зазывать её на якобы уникальный четырёхдневный тренинг, пообещав, что она снимет очки уже через три дня. Стоимость такого чуда со значительной скидкой он оценил в 330 тысяч рублей.

«Вы очки снимете за три дня», — заявил Лузин.

Коуч Лузин предлагал коррекцию зрения за 330 тысяч без операции. Видео © Telegram / SHOT

Во время беседы Лузин активно отговаривал девушку от лазерной коррекции, пугая тем, что после неё «почки разваливаются». При этом на прямые вопросы о наличии у него медицинского образования и о том, является ли он окулистом, «маг» честно отвечал отрицательно. Свою деятельность он объяснял тем, что помогает людям «по-настоящему, а не снаружи», не имея на то соответствующей квалификации.

Ранее Life.ru рассказывал о коуче из России, который уверяет, что может вернуть зрение даже абсолютно незрячим людям без операций и лекарств. 63-летний Лузин продаёт индивидуальные сеансы «коррекции зрения» за 75 000 рублей в час. Участие в четырёхдневном ретрите обойдётся желающим в 390 000 рублей. Примечательно, что мужчина позиционирует себя одновременно как врач-психотерапевт и «волшебник».