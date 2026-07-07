Сильвестр Сталлоне отпраздновал 80-летие. Легендарный актёр провёл день рождения в кругу семьи и близких друзей. Центральным элементом вечера стал тематический торт, выполненный в стиле его культового персонажа — боксёра Рокки Бальбоа.

Сталлоне отпраздновал 80-летие с тортом в стиле Рокки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ officialslystallone

Сталлоне написал сценарий «Рокки» за три дня, вдохновляясь в библиотеках, и отказался от крупного гонорара, настаивая на своём исполнении главной роли. Он заявил, что это его история, и он должен сыграть её сам, в итоге подписав контракт с меньшим гонораром, чтобы стать Рокки Бальбоа.

Сталлоне отпраздновал 80-летие с тортом в стиле Рокки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ officialslystallone

Свой 80-летний рубеж актёр встретил в отличной физической форме, чем не перестаёт удивлять поклонников. В 2027 году ожидается выход нового проекта с его участием, компания Lionsgate объявила, что премьера приквела «Рэмбо» в зарубежном прокате состоится 4 июня 2027 года, а Сталлоне выступил в роли исполнительного продюсера.

Сильвестр Сталлоне — американский актёр, сценарист и режиссёр, ставший живой легендой Голливуда благодаря своим знаковым ролям боксёра Рокки Бальбоа и ветерана войны Джона Рэмбо. Родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке в семье итальянских иммигрантов; роды были тяжёлыми, и из-за ошибки акушеров часть его лица оказалась парализована, что навсегда придало речи и улыбке актёра его уникальную особенность. До прорыва он прошёл через нищету, бездомность и сотни отказов, но сумел продать сценарий «Рокки», настояв на собственном участии в главной роли, что в 1977 году принесло ему номинации на «Оскар» за лучший сценарий и мужскую роль. Сталлоне — единственный актёр, чьи фильмы становились лидерами американского проката на протяжении пяти десятилетий подряд, а его персонажи превратились в вечные символы воли к победе и несгибаемого духа.