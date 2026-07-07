Полковник назвал 3 ключевых качества солдата-срочника для отбора на службу в МЧС

В МЧС России начался отбор призывников для прохождения срочной службы. В первую очередь при направлении солдат-срочников на службу в пожарную часть внимание обратят на физическую подготовку. Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко рассказал Life.ru, кого будут брать в ведомство.

«В МЧС нужны физически крепкие ребята, так что срочников будут отбирать и по этому принципу. Желательно, чтобы у человека уже были значки ГТО — они пригодятся», — отметил отставной офицер.

Вторым важным качеством он назвал психологическую устойчивость.

«Она нужна и в бою, но сейчас такие навыки важны и для тыловой службы», — подчеркнул Тимошенко.

Третье — способность к обучению. Спасателям приходится осваивать разные специальности: работать с грузоподъёмными механизмами, разбирать завалы, оказывать первую помощь пострадавшим.

«Если кого-то вытащили из-под обломков, ему надо оказать первичную помощь или хотя бы не навредить — не вертеть, не крутить, не ломать ничего лишнего. Этот навык тоже сыграет в пользу», — добавил собеседник Life.ru.

Ранее правительство одобрило законопроект, который позволит призывать срочников в пожарные части МЧС. Военнослужащих по призыву хотят привлекать к тушению пожаров и спасательным работам. Документ также расширяет полномочия воинских подразделений пожарной службы. Сейчас они работают только на закрытых и особо важных объектах, а после принятия закона смогут действовать в городах и сёлах. Это позволит использовать их активнее.