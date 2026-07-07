Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 14:23

Полковник назвал 3 ключевых качества солдата-срочника для отбора на службу в МЧС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В МЧС России начался отбор призывников для прохождения срочной службы. В первую очередь при направлении солдат-срочников на службу в пожарную часть внимание обратят на физическую подготовку. Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко рассказал Life.ru, кого будут брать в ведомство.

«В МЧС нужны физически крепкие ребята, так что срочников будут отбирать и по этому принципу. Желательно, чтобы у человека уже были значки ГТО — они пригодятся», отметил отставной офицер.

Вторым важным качеством он назвал психологическую устойчивость.

«Она нужна и в бою, но сейчас такие навыки важны и для тыловой службы», подчеркнул Тимошенко.

Третье — способность к обучению. Спасателям приходится осваивать разные специальности: работать с грузоподъёмными механизмами, разбирать завалы, оказывать первую помощь пострадавшим.

«Если кого-то вытащили из-под обломков, ему надо оказать первичную помощь или хотя бы не навредить — не вертеть, не крутить, не ломать ничего лишнего. Этот навык тоже сыграет в пользу», — добавил собеседник Life.ru.

Вучич объявил о возвращении военной службы в Сербии с 2027 года
Вучич объявил о возвращении военной службы в Сербии с 2027 года

Ранее правительство одобрило законопроект, который позволит призывать срочников в пожарные части МЧС. Военнослужащих по призыву хотят привлекать к тушению пожаров и спасательным работам. Документ также расширяет полномочия воинских подразделений пожарной службы. Сейчас они работают только на закрытых и особо важных объектах, а после принятия закона смогут действовать в городах и сёлах. Это позволит использовать их активнее.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • МЧС России
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar