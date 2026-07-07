Солдаты-срочники будут проходить службу в пожарных частях МЧС России

Правительство России одобрило законопроект, который позволит направлять срочников в пожарные части МЧС. Информацией делится газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Теперь военнослужащих по призыву хотят привлекать к тушению пожаров и аварийно-спасательным работам.

Документ также расширяет полномочия воинских подразделений Федеральной пожарной службы. Сейчас они работают только на закрытых территориях, режимных и особо важных объектах. После принятия инициативы такие подразделения смогут действовать в населённых пунктах и организациях. Это позволит задействовать их шире, чем раньше.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что комплектование частей солдатами поможет снизить дефицит личного состава. Законопроект внесли в Госдуму в апреле. В первом чтении его пока не рассматривали.

Ранее замминистра обороны Анна Цивилёва на ПМЭФ выступила за отмену ограничений на трудоустройство ветеранов СВО при сохранении социальных льгот. По её словам, нынешние запреты препятствуют возвращению многих в профессию.