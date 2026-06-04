Цивилёва предложила снять запреты на работу ветеранов СВО, сохранив льготы

Замминистра обороны Анна Цивилёва на ПМЭФ выступила за отмену ограничений на трудоустройство ветеранов СВО при сохранении социальных льгот. По её словам, нынешние запреты препятствуют возвращению многих в профессию.

«На многие профессии, на многие работы они не имеют права трудоустраиваться при наличии той категории инвалидности, которая им присвоена», — сказала Цивилёва.

Она подчеркнула, что боевые травмы не всегда отражают реальные способности людей: ветераны участвуют в полумарафонах и марафонах, поднимаются на Эльбрус и демонстрируют высокую активность. Формальные запреты, считает Цивилёва, не учитывают этих достижений.

Предложение подразумевает пересмотр перечней профессий, недоступных по категориям инвалидности, чтобы обеспечить ветеранам доступ к работе без потери гарантий.

Ранее Цивилёва проверила ход модернизации военных госпиталей в Петербурге. В операционном блоке предусмотрена возможность онлайн-видеотрансляции прямо из операционной. Это нужно для демонстрации новых методов вмешательства врачам в любой точке страны, а также для обучения курсантов и проведения мастер-классов.