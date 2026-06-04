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4 июня, 10:53

Цивилёва предложила снять запреты на работу ветеранов СВО, сохранив льготы

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Замминистра обороны Анна Цивилёва на ПМЭФ выступила за отмену ограничений на трудоустройство ветеранов СВО при сохранении социальных льгот. По её словам, нынешние запреты препятствуют возвращению многих в профессию.

«На многие профессии, на многие работы они не имеют права трудоустраиваться при наличии той категории инвалидности, которая им присвоена», — сказала Цивилёва.

Она подчеркнула, что боевые травмы не всегда отражают реальные способности людей: ветераны участвуют в полумарафонах и марафонах, поднимаются на Эльбрус и демонстрируют высокую активность. Формальные запреты, считает Цивилёва, не учитывают этих достижений.

Предложение подразумевает пересмотр перечней профессий, недоступных по категориям инвалидности, чтобы обеспечить ветеранам доступ к работе без потери гарантий.

В Госпитале ветеранов войн разработали уникальную систему лечения героев СВО
В Госпитале ветеранов войн разработали уникальную систему лечения героев СВО

Ранее Цивилёва проверила ход модернизации военных госпиталей в Петербурге. В операционном блоке предусмотрена возможность онлайн-видеотрансляции прямо из операционной. Это нужно для демонстрации новых методов вмешательства врачам в любой точке страны, а также для обучения курсантов и проведения мастер-классов.

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Полина Никифорова
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