В Госпитале ветеранов войн разработали уникальную систему лечения героев СВО

За восемь десятилетий через Госпиталь для ветеранов войн прошло больше миллиона пациентов. На данный момент медицинское учреждение остаётся одним из ведущих центров реабилитации и гериатрической помощи в стране, где проходят лечение и реабилитацию раненые бойцы СВО, а уникальный опыт врачебной команды позволяет спасать самых тяжёлых пациентов.

В госпитале существует замкнутый цикл лечения: здесь не только выполняют оперативные вмешательства, но и переводят пациентов в собственное отделение медицинской реабилитации, чтобы человек смог вернуться домой и обслуживать себя самостоятельно. Сегодня Госпиталь для ветеранов войн насчитывает 36 отделений и 1,5 тысячи коек, представлены все направления современной медицины, работает сосудистый центр, а в отделении кардиохирургии выполняют полный спектр операций.

Особенность в том, что 98% операций здесь производят на работающем сердце, а врачи готовы принимать пациентов 24 на 7 в так называемый «золотой час», помогая себе высокотехнологичным оборудованием. Уже 17 лет в стационаре действует отделение рентгенхирургических методов лечения, где проводят самые разные малоинвазивные операции. Ежегодно в этих стенах получают помощь около 40 тысяч пациентов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

