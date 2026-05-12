Мурашко поблагодарил работающих в зоне СВО российских медсестёр

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил медицинских сестёр, которые работают в зоне специальной военной операции и приграничных регионах. Заявление прозвучало во время поздравления с Международным днём медицинской сестры.

«Особую благодарность выражаю тем, кто сегодня работает на передовой — в зоне специальной военной операции, в исторических и приграничных российских регионах. Ваша самоотверженность и верность профессиональному долгу спасают жизни мирных граждан и защитников нашего Отечества», — сказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что труд медицинского персонала остаётся основой системы здравоохранения. Он также поблагодарил медсестёр за профессионализм, выдержку и помощь пациентам в сложных условиях.

В России Международный день медицинской сестры ежегодно отмечают 12 мая. В этот день поздравления принимают сотрудники больниц, поликлиник, госпиталей и медицинских подразделений.

