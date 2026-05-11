Дело идёт к завершению? Что стоит за словами Путина о СВО
Аналитик Кнутов: Слова Путина о СВО могут говорить о подготовке мирного договора
Слова президента России Владимира Путина о том, что украинский конфликт, по его оценке, «идёт к завершению», могут быть связаны с подготовкой некоего мирного договора, который в той или иной форме устроит обе стороны. Таким мнение поделился военный аналитик, историк сил ПВО Юрий Кнутов с сайтом МК.ru.
По его оценке, заявление Путина могло быть не просто общей политической формулировкой, а сигналом о том, что ситуация вокруг украинского конфликта входит в новую фазу. Кнутов считает, что Москва обозначает готовность к завершению конфликта, но не на любых условиях.
По логике эксперта, речь может идти только о таком варианте, который будет учитывать интересы безопасности России. При этом он обратил внимание, что дальнейшее развитие событий зависит не только от Москвы и Киева, но и от позиции западных стран, которые продолжают поддерживать Украину.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, близится к завершению. С такой оценкой согласилась и экстрасенс. Она заявила, что видит переломный этап в зоне СВО осенью. По словам ясновидящей, в ближайшее время на линии соприкосновения может произойти событие, которое изменит ход боевых действий и приведёт к их постепенному снижению. Она считает, что нынешний период остаётся сложным, однако позже ситуация начнёт стабилизироваться.
