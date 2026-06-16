Для будущих поколений: Российские архивы пополнятся свидетельствами героизма наших бойцов СВО

Российские государственные и муниципальные архивы приступили к формированию исторических коллекций, посвящённых участникам специальной военной операции. Специалисты собирают документы, рассказывающие о боевом пути и жизни военнослужащих.

Инициативу реализуют совместно с профильным фондом «Защитники Отечества». Региональные отделения этой организации помогают привлекать бойцов и их близких к передаче личных материалов на государственное хранение.

По словам статс-секретаря — замглавы Росархива Андрея Юрасова, основной задачей ведомства является фиксация свидетельств героизма защитников Родины. Чиновник подчеркнул в беседе с ТАСС, что сбор материалов ведётся во всех субъектах страны.

Ведомство намерено создать полноценные тематические фонды, которые станут основой будущих исторических исследований. Учреждения рассчитывают, что такие материалы помогут потомкам объективно понять события современной эпохи.

Представитель агентства отметил высокую значимость проекта для сохранения исторической памяти. Работа по накоплению документальных свидетельств на местах продолжается в плановом режиме.

Ранее замминистра обороны Анна Цивилёва на ПМЭФ выступила за отмену ограничений на трудоустройство ветеранов СВО при сохранении социальных льгот. По её словам, нынешние запреты препятствуют возвращению многих в профессию.