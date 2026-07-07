Футболисты запинали судью ногами после матча в Турции

На стадионе Махмутбей в Багджыларе (район Стамбула) арбитр Турецкой футбольной федерации подвергся нападению со стороны игроков. Инцидент произошёл по окончании встречи в рамках любительского турнира.

В Турции избили судью во время матча. Видео © Х / Asayiberkemal

После финального свистка несколько футболистов набросились на судью с кулаками и ногами. Моменты избиения заснял на камеру мобильного телефона один из очевидцев. На кадрах видно, как рефери падает на землю, а окружающие пытаются разнять дерущихся.

Ролик мгновенно разлетелся по соцсетям и вызвал бурную реакцию общественности. Произошедшее вновь подняло острую тему агрессии в отношении арбитров.

Организаторы турнира, который призван объединять земляков через спорт, пока не комментируют случившееся. Ожидается, что дисциплинарную проверку инициируют как федерация, так и устроители соревнований.