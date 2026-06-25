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Регион
25 июня, 13:55

Юрий Жирков подрался во время матча любительской лиги, его дисквалифицируют

Юрий Жирков. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Юрий Жирков. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывший футболист «Челси» и бронзовый призёр Евро-2008 Юрий Жирков подрался во время матча любительской лиги. Он выступает за команду «Новая Рига» в формате 8 на 8.

Жирков подрался в любительском матче. Видео © AFL Moscow

В игре против «Медилы» у Жиркова случилась перепалка с защитником Андреем Кулагиным, после чего бывший игрок английского клуба ударил того по лицу. В «Медиле» жаловались, что судья в матче явно симпатизировал их соперникам, но ему всё равно пришлось удалить дебошира. После этого арбитр услышал в свой адрес целый поток оскорблений.

В итоге из-за выходки футболиста Жиркова дисквалифицируют как минимум на два месяца. Кроме того, спортсмен получит штраф до 50 тысяч рублей за драку в матче любительской лиги. Об этом Telegram-каналу «Mash на спорте» заявил президент лиги Николай Гордеев.

Окончательное решение по сумме штрафа и сроку отстранения вынесет Контрольно-дисциплинарный комитет.

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Ранее ФИФА разрешила всем национальным ассоциациям, входящим в её состав, принять участие в чемпионате мира среди игроков до 15 лет. Это означает, что на турнир смогут заявиться и юношеские сборные России. Соревнования пройдут с 22 по 31 октября в Азербайджане.

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Наталья Афонина
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