Юрий Жирков подрался во время матча любительской лиги, его дисквалифицируют

Бывший футболист «Челси» и бронзовый призёр Евро-2008 Юрий Жирков подрался во время матча любительской лиги. Он выступает за команду «Новая Рига» в формате 8 на 8.

Жирков подрался в любительском матче. Видео © AFL Moscow

В игре против «Медилы» у Жиркова случилась перепалка с защитником Андреем Кулагиным, после чего бывший игрок английского клуба ударил того по лицу. В «Медиле» жаловались, что судья в матче явно симпатизировал их соперникам, но ему всё равно пришлось удалить дебошира. После этого арбитр услышал в свой адрес целый поток оскорблений.

В итоге из-за выходки футболиста Жиркова дисквалифицируют как минимум на два месяца. Кроме того, спортсмен получит штраф до 50 тысяч рублей за драку в матче любительской лиги. Об этом Telegram-каналу «Mash на спорте» заявил президент лиги Николай Гордеев.

Окончательное решение по сумме штрафа и сроку отстранения вынесет Контрольно-дисциплинарный комитет.

Ранее ФИФА разрешила всем национальным ассоциациям, входящим в её состав, принять участие в чемпионате мира среди игроков до 15 лет. Это означает, что на турнир смогут заявиться и юношеские сборные России. Соревнования пройдут с 22 по 31 октября в Азербайджане.