Названы 13 сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира по футболу

Стали известны 13 команд, которые пробились в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В плей-офф вышли сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Бразилии, Марокко, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины, Колумбии и Боснии и Герцеговины.

Пока определилась только одна пара: ЮАР встретится с Канадой. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 команд — впервые в истории.

Чемпионат завершится 19 июля. Действующий обладатель трофея — Аргентина. Президент США Дональд Трамп заявил, что лично вручит кубок победителям чемпионата мира по футболу. Глава ФИФА Джанни Инфантино, который высоко оценил организацию турнира, попросил хозяина Белого дома принять участие в церемонии. Американский лидер согласился.