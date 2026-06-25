Трамп заявил, что вручит кубок победителям чемпионата мира по футболу лично

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует лично вручить кубок победителям чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил журналистам во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Глава ФИФА Джанни Инфантино ранее высоко оценил организационную работу турнира и обратился к Трампу с просьбой принять участие в церемонии награждения.

Глава США отметил, что согласился на это предложение и готов вручить трофей победителям турнира.

Турнир с участием 48 сборных впервые проходит на полях США, Канады и Мексики. Финал чемпионата мира запланирован на 19 июля в Нью-Джерси. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Ранее политолог заявил, что Трамп вернётся к теме конфликта на Украине после завершения чемпионата мира. По словам эксперта, в период мундиаля не стоит ждать прямых переговоров по этому вопросу.