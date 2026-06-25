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25 июня, 01:24

Трамп заявил, что вручит кубок победителям чемпионата мира по футболу лично

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует лично вручить кубок победителям чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил журналистам во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Глава ФИФА Джанни Инфантино ранее высоко оценил организационную работу турнира и обратился к Трампу с просьбой принять участие в церемонии награждения.

Глава США отметил, что согласился на это предложение и готов вручить трофей победителям турнира.

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Турнир с участием 48 сборных впервые проходит на полях США, Канады и Мексики. Финал чемпионата мира запланирован на 19 июля в Нью-Джерси. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Ранее политолог заявил, что Трамп вернётся к теме конфликта на Украине после завершения чемпионата мира. По словам эксперта, в период мундиаля не стоит ждать прямых переговоров по этому вопросу.

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Артём Гапоненко
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