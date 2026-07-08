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8 июля, 04:01

В Сеченовке рассказали о «вспышке» дебютов аллергии после пандемии ковида

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

После пандемии коронавируса появилось больше пациентов с аллергией. С чем это связано, Life.ru рассказала сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского Университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

После пандемии ковида мы наблюдали частые дебюты аллергии. Триггером было повреждение слизистых — они оказывались беззащитны перед, казалось бы, привычным количеством аллергенов, и сенсибилизация переходила из скрытой в клиническую форму.

Ксения Рябова

Сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского Университета, врач аллерголог-иммунолог

Почему аллергия появляется у взрослых – и ещё 8 ответов иммунолога из Сеченовки
Почему аллергия появляется у взрослых – и ещё 8 ответов иммунолога из Сеченовки

Она также рассказала, что аллергия может проявиться внезапно даже у взрослых людей. Например, если человек столкнулся с провоцирующими факторами, генетическая предрасположенность могла вылиться в реальный недуг. Например, пациент перенес тяжелое респираторное заболевание, длительный воспалительный процесс или сильное психоэмоциональное потрясение.

Однако крайне редко у взрослых дебютирует пищевая аллергия. Исключение составляет так называемая перекрестная пищевая аллергия, которая связана с респираторной. К аллергии на пыльцу деревьев подключается перекрестная пищевая — организм реагирует на то, что растет на деревьях и имеет косточку.

Ожог иммунной системы: Почему у переболевших ковидом всё чаще появляется псевдоаллергия
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Полное интервью, в котором иммунолог из Сеченовки развенчала мифы об этом заболевании, читайте на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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