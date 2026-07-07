Комик Сатир поцеловал 16-летнюю фанатку и теперь его «отменяют»

Блогер и комик Сатир (Илья Шабельников), оказался в центре скандала после появления видео с фанаткой. Артист поцеловал девушку из толпы поклонников. Вокруг начали кричать, что ей только 16 лет.

После публикации ролика в соцсетях началась критика в адрес комика. Пользователи стали призывать к его «отмене» за приставания к несовершеннолетней. Всё произошло после концерта Андрея Кокошки, где Сатир выступал в качестве приглашённого гостя.

Сатир заявил, что не приставал к несовершеннолетней. Видео © Telegram / Сатира на Сатира

Комику пришлось в соцсети оправдываться за поступок. По его словам, никакого поцелуя в губы не было, он лишь по-дружески чмокнул поклонницу в щёчку. Сатир добавил, что пользователи раздули тему и сделали из мухи слона. Сама девушка также прокомментировала инцидент.

Она призналась в соцсети, что претензий лично у неё к артисту нет. Также она подтвердила, что ей только 16 лет, и поцелуй был в щёку.

Ранее комик Вадим Галыгин и его супруга певица Ольга Вайнилович стали родителями. Четвёртый для артиста ребёнок появился на свет 26 июня. Супруги сразу опубликовали фотографии в социальных сетях и не стали скрывать радостную новость. Родители дали сыну имя Лука.