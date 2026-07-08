В Сеченовке констатировали, что аллергиков стало больше, но не всё так просто

Аллергиков действительно становится всё больше и больше. Однако ни о какой «эпидемии» речи не идёт — дело в других факторах. О них Life.ru рассказала сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского Университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

Сегодня у нас и диагностика, и отношение людей к своему здоровью — совсем иные. В моем детстве чихающий ребенок мало кого беспокоил — ну, чихает и чихает. Сейчас чихающего малыша с высокой долей вероятности быстро отведут к врачу. Медицина переходит от лечения острых ситуаций к попытке их не допустить, то есть к тому, что у нас называлось диспансеризация, а сейчас — чекап. Ксения Рябова Сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского Университета, врач аллерголог-иммунолог

Однако Рябова согласна, что пациентов с аллергией становится больше. Это вопрос и к экологии, и к питанию. Врач объяснила, что люди выбирают продукты глубокой переработки — от колбасы и полуфабрикатов до фаст-фуда. Полностью их не избежать, да и не стоит — лучше иногда баловать себя вкусненьким, чем держаться изо всех сил, а потом сорваться и очнуться в магазине с тележкой, полной чипсов и булочек. Но такая еда не должна быть основой рациона, особенно в детском возрасте.

«Продукты глубокой переработки провинились тем, что они меняют наш микробиом, причем не в лучшую сторону. Ученые до сих пор спорят, что было первым, курица или яйцо. Микробиом человека провоцирует определенный иммунный ответ, или иммунный ответ влияет на то, каким становится микробиом? Но факт остается фактом — джанк-фуд меняет, обедняет микрофлору», — отметила иммунолог.

Полное интервью, в котором иммунолог из Сеченовки развенчала мифы об этом заболевании, читайте на Life.ru.