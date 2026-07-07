Лантратова: За месяц установлена судьба 91 пропавшего без вести бойца СВО

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что за июнь аппарату омбудсмена совместно с Минобороны удалось установить судьбу 91 пропавшего без вести военнослужащего. Всего за месяц поступило более 9,5 тыс. обращений по теме СВО.

«Наш аппарат принял более 9,5 тыс. обращений по теме СВО... По 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов», — написала Лантратова в своём телеграм-канале.

Ранее совместная работа омбудсмена Яны Лантратовой и МККК позволила установить местонахождение более 1,7 тыс. российских военнопленных на Украине, из которых свыше тысячи уже вернулись домой. Всего поступило более 29 тыс. обращений о розыске военных и гражданских. В рамках гуманитарного взаимодействия доставлено более пяти тысяч посылок и четырёх тысяч писем.