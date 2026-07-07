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7 июля, 17:49

Песков: РФ адаптировалась к конфликту и может позволить себе его продолжение

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия адаптировала экономику и систему принятия решений к новым условиям конфликта и может позволить себе его продолжение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Мы адаптировались к новым условиям этой войны — с нашей экономикой, с нашей системой принятия решений. И поэтому мы можем позволить себе продолжение. А учитывая ситуацию на фронте, мы настроены вполне оптимистично», — сказал представитель Кремля.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «стратегией номер один» для Москвы достаточную силу для победы в противостоянии с Западом. Он подчеркнул, что главное — быть достаточно сильным, чтобы выдерживать конкуренцию и конфронтацию.

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Александра Мышляева
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