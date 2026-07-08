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Регион
8 июля, 05:13

415 беспилотников ВСУ разбились ночью в 19 регионах об оборонительный щит России

ЗРК С-400 на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

ЗРК С-400 на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 7 июля до 08:00 8 июля. Дроны были сбиты над территориями 19 регионов России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. В Минобороны уточнили, что беспилотники были обнаружены и поражены дежурными расчётами ПВО над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями.

Также атака затронула Московский регион, Краснодарский край, Крым и Татарстан. Другие подробности о последствиях атаки не приводятся.

В ночь на 8 июля ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву
В ночь на 8 июля ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

При этом днём российские системы противовоздушной обороны сбили 190 украинских беспилотников. Расчёты ПВО уничтожили дроны над территориями Ярославской, Тульской, Тверской, Рязанской, Орловской, Курской, Калужской, Владимирской, Брянской и Белгородской областей.

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Андрей Бражников
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