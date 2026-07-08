415 беспилотников ВСУ разбились ночью в 19 регионах об оборонительный щит России

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 7 июля до 08:00 8 июля. Дроны были сбиты над территориями 19 регионов России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. В Минобороны уточнили, что беспилотники были обнаружены и поражены дежурными расчётами ПВО над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями.

Также атака затронула Московский регион, Краснодарский край, Крым и Татарстан. Другие подробности о последствиях атаки не приводятся.

При этом днём российские системы противовоздушной обороны сбили 190 украинских беспилотников. Расчёты ПВО уничтожили дроны над территориями Ярославской, Тульской, Тверской, Рязанской, Орловской, Курской, Калужской, Владимирской, Брянской и Белгородской областей.