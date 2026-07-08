Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 06:30

Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении предприятий из-за массированной атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Массированная атака беспилотников на Татарстан привела к повреждениям нескольких предприятий в Нижнекамске. По предварительным данным, обошлось без тяжёлых последствий, однако есть пострадавшие, сообщил мэр города Радмир Беляев.

«Сегодня в результате массированной атаки БПЛА на Закамский регион отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Тяжёлых последствий удалось избежать. Есть пострадавшие с травмами лёгкой степени. Им оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь», — заявил Беляев.

После удара БПЛА специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места и начали устранять последствия. Несколько сотрудников предприятий получили травмы лёгкой степени, им оказали медицинскую помощь. По его словам, ситуация в городе остаётся под контролем. Все профильные службы продолжают работу, оценивают масштабы повреждений и занимаются восстановлением объектов.

Ночью в Татарстане действовал режим «Беспилотная опасность». Ограничения вводились сразу в нескольких городах республики, включая Нижнекамск, Казань, Елабугу, Набережные Челны и другие населённые пункты. После завершения основных мероприятий власти отменили режим угрозы БПЛА. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и следить только за официальной информацией. По поручению Раиса республики главы пострадавших районов взяли на личный контроль устранение последствий атаки ВСУ и оказания помощи пострадавшим.

Предприятия Нижнекамска получили повреждения при атаке БПЛА, есть раненые
Предприятия Нижнекамска получили повреждения при атаке БПЛА, есть раненые

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar