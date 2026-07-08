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Регион
8 июля, 06:06

Дроны атаковали Татарстан: в Нижнекамске повреждены предприятия, есть раненые

Обложка © Администрация Нижнекамска

Обложка © Администрация Нижнекамска

В результате массированной атаки беспилотников на Татарстан были повреждены несколько предприятий в Нижнекамске. Пострадали несколько человек, сообщили в аппарате Раиса республики.

«В Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом. Два человека пострадали. Оперативно прибывшая бригада медиков оказала первую помощь, жизни людей ничего не угрожает», — уточнила пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова.

Специальные службы работают на местах и устраняют последствия атаки. А в ходе массированной атаки вражескими БПЛА на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения, добавили в аппарате Рустама Минниханова. Там также есть пострадавшие — у всех травмы лёгкой степени, но точное число раненых не называется. По поручению Раиса республики главы пострадавших районов взяли на личный контроль устранение последствий атаки ВСУ и оказания помощи пострадавшим.

Накануне ночью в Татарстане вводился режим беспилотной опасности. Ограничения действовали сразу в нескольких городах региона, включая Казань, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. Минобороны РФ сообщало об уничтожении беспилотников над территорией республики.

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Андрей Бражников
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