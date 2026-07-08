Ночная атака по энергообъектам оставила несколько городов Крыма без света

В нескольких районах и городах Крыма возникли перебои с электроснабжением после ночной атаки на объекты инфраструктуры полуострова. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».

По данным предприятия, в ночь на 8 июля под удар попали объекты энергетики Восточного Крыма. Наиболее сложная ситуация сложилась также в Северо-Западном энергорайоне.

«В настоящее время обесточены города Керчь, Джанкой, Красноперекопск; городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы», — перечислили в «Крымэнерго».

В остальных районах республики электроснабжение сохраняется частично — подача энергии зависит от текущих возможностей энергосистемы. Специалисты продолжают восстановительные работы и занимаются ликвидацией последствий повреждений.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предупреждал, что в регионе возможны временные отключения электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры. В республике действует режим чрезвычайной ситуации. Также Life.ru рассказывал, что во время ещё одной недавней атаки украинской армии в Крыму погиб ещё один человек, а двое других были ранены. Один из них поступил в больницу в тяжёлом состоянии.