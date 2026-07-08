Бойца ММА из Владивостока допросили из-за избиений жены годами до сотрясений

Ранее девушка написала в соцсетях, что муж избивает её уже несколько лет, и выложила фото с синяками. Она заявила, что полиция игнорирует её обращения. В УМВД подтвердили, что она приходила в ноябре 2025 года, но экспертизу так и не прошла — проверка ещё идёт. Женщина рассказала, что перенесла пять сотрясений мозга и разрыв барабанной перепонки. Муж установил строгие правила: возвращаться до 21:00, всегда быть на связи, ходить в зал только с ним и носить закрытую одежду. Но поводы для избиений всё равно находились. Сейчас полиция проводит проверку.