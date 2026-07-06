Во Владивостоке боец ММА несколько лет избивал жену, СК возбудил дело

Во Владивостоке боец смешанных единоборств несколько лет систематически избивал свою супругу. Женщина перенесла пять сотрясений мозга и разрыв барабанной перепонки, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам девушки, муж регулярно наносил ей удары руками и ногами, душил, бил подручными предметами. Вспышки агрессии случались не только дома на глазах у детей, но и в общественных местах — в том числе во Вьетнаме, в номере и коридоре отеля.

Она утверждает, что супруг установил жёсткие правила: возвращаться домой до 21:00, всегда быть на связи, ходить в спортзал только с ним и носить закрытую одежду. Однако поводы для насилия всё равно находились. По данным УМВД, пострадавшую направляли на судмедэкспертизу, но она её не прошла. Сейчас проводится проверка.

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 117 УК РФ (истязание). После того как история получила огласку в соцсетях, боец вышел на связь, признал вину, назвал произошедшее своей слабостью и принёс извинения. Он заявил, что они с женой «два темпераментных человека», которые не смогли ужиться.

«В ходе мониторинга интернет-пространства выявлена публикация, из содержания которой следует, что житель Владивостока систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении женщины, причиняя ей физические и психические страдания», — сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что в Китае в ходе бракоразводного процесса жительница Чунцина по фамилии Ван обнаружила, что муж тайно вывел и утаил 14 миллионов юаней, при этом она годами терпела побои и не могла получить средства даже на лечение. 53-летняя женщина зафиксировала более десяти случаев нападений с 2020 по 2023 год, сохранив 132 снимка травм, включая переломы и ЧМТ, а также рассказала о изменах мужа.