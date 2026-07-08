Астероид Апофис в 2029 году увидят 7,6 млрд жителей Земли
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13 апреля 2029 года астероид Апофис станет виден невооружённым глазом примерно 7,6 миллиарда человек. Такие данные астрономов публикует портал Space.com.
На земном небе космическое тело будет выглядеть как светлая точка. Примерно за минуту она плавно преодолеет расстояние, сопоставимое с диаметром полного лунного диска.
Однако фактический успех наблюдения будет сильно зависеть от погоды. Главными помехами специалисты называют облачность и высокий уровень светового загрязнения.
В момент максимального сближения объект окажется на расстоянии 32 тысяч километров от поверхности планеты. Это ниже высоты орбит геостационарных спутников.
Диаметр небесного странника составляет около 375 метров. Это соответствует высоте 40-этажного здания.
Ранее о перспективах движения Апофиса высказывался профессор Иркутского госуниверситета Сергей Язев. Ученый допустил, что действительно опасное сближение может случиться через 100 лет.
Астероид Апофис (99942 Apophis) — околоземный объект диаметром около 340–370 метров, открытый в 2004 году и сразу привлёкший внимание высокой (на тот момент) вероятностью столкновения с Землёй в 2029 году, что позже было исключено уточнёнными расчётами. Его орбитальный период составляет примерно 323,6 суток, и он относится к спектральному классу Sq. Ключевым событием станет рекордно тесное сближение 13 апреля 2029 года, когда астероид пройдёт на расстоянии около 31 200 км от поверхности Земли — ниже орбит геостационарных спутников, став видимым невооружённым глазом с части территории Европы, Африки и Азии. Для изучения этого уникального гравитационного взаимодействия, которое может изменить вращение и структуру Апофиса, NASA отправило миссию OSIRIS-APEX (бывший OSIRIS-REx), которая встретится с астероидом вскоре после пролёта, чтобы детально исследовать последствия сближения.
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