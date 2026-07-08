Астероид Апофис в 2029 году увидят 7,6 млрд жителей Земли

Астероид Апофис (99942 Apophis) — околоземный объект диаметром около 340–370 метров, открытый в 2004 году и сразу привлёкший внимание высокой (на тот момент) вероятностью столкновения с Землёй в 2029 году, что позже было исключено уточнёнными расчётами. Его орбитальный период составляет примерно 323,6 суток, и он относится к спектральному классу Sq. Ключевым событием станет рекордно тесное сближение 13 апреля 2029 года, когда астероид пройдёт на расстоянии около 31 200 км от поверхности Земли — ниже орбит геостационарных спутников, став видимым невооружённым глазом с части территории Европы, Африки и Азии. Для изучения этого уникального гравитационного взаимодействия, которое может изменить вращение и структуру Апофиса, NASA отправило миссию OSIRIS-APEX (бывший OSIRIS-REx), которая встретится с астероидом вскоре после пролёта, чтобы детально исследовать последствия сближения.