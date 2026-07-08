Дроны атаковали компрессорную станцию «Голубого потока» «Краснодарская»

Беспилотники ВСУ нанесли удар по компрессорной станции «Краснодарская», которая входит в систему газопровода «Голубой поток» для поставок газа в Турцию. Об этом сообщил «Газпром».

«7 июля в 19 часов 51 минут компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении компании.

Станция задействована в цепочке поставок российского газа в Турцию. Как отметили в «Газпроме», целью атаки был срыв этих поставок. В результате удара повреждено оборудование. Сейчас специалисты устраняют последствия. Оперативные меры, предпринятые на месте, позволили избежать нарушения подачи газа.

«Голубой поток» — это магистральный газопровод, проложенный по дну Чёрного моря для прямой поставки российского природного газа в Турцию, минуя третьи страны. Введённый в эксплуатацию в 2003 году, он стал уникальным инженерным проектом своего времени благодаря рекордной для того момента глубине залегания труб (до 2150 метров) и использованию передовых технологий защиты от сероводородной коррозии в агрессивной морской среде.