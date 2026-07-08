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8 июля, 08:47

Швеция передаст Украине 32 истребителя Gripen

Обложка © Wikipedia / Tuomo Salonen

Обложка © Wikipedia / Tuomo Salonen

Украина получит от Швеции 32 истребителя Gripen. Часть самолетов передадут в качестве военной помощи, остальные поставят по контракту. Об этом перед саммитом НАТО в Анкаре заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

По его словам, Киев закупил 16 истребителей Gripen E, а еще 16 самолетов Gripen C/D Стокгольм передаст из числа уже имеющихся.

«Всего мы поставим 32 самолета, хотя и в разное время», — сказал Кристерссон.

Глава шведского правительства также назвал продолжение поддержки Украины главным приоритетом для своей страны.

Украина стала полигоном: Зачем Швеции нужны реальные воздушные бои для своих Gripen
Украина стала полигоном: Зачем Швеции нужны реальные воздушные бои для своих Gripen

Компания Saab ранее сообщила, что 30 июня подписала контракт со Шведским управлением оборонной техники (FMV) на поставку 16 истребителей Gripen E. Стоимость заказа составляет около 24,6 млрд шведских крон (примерно $2,54 млрд). Оформление сделки ожидается в третьем квартале 2026 года, а поставки запланированы на 2029–2030 годы. Ранее сообщалось, что передача Украине Gripen C/D должна начаться в начале 2027 года.

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Александра Вишнякова
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