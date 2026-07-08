Швеция передаст Украине 32 истребителя Gripen

Украина получит от Швеции 32 истребителя Gripen. Часть самолетов передадут в качестве военной помощи, остальные поставят по контракту. Об этом перед саммитом НАТО в Анкаре заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

По его словам, Киев закупил 16 истребителей Gripen E, а еще 16 самолетов Gripen C/D Стокгольм передаст из числа уже имеющихся.

«Всего мы поставим 32 самолета, хотя и в разное время», — сказал Кристерссон.

Глава шведского правительства также назвал продолжение поддержки Украины главным приоритетом для своей страны.

Компания Saab ранее сообщила, что 30 июня подписала контракт со Шведским управлением оборонной техники (FMV) на поставку 16 истребителей Gripen E. Стоимость заказа составляет около 24,6 млрд шведских крон (примерно $2,54 млрд). Оформление сделки ожидается в третьем квартале 2026 года, а поставки запланированы на 2029–2030 годы. Ранее сообщалось, что передача Украине Gripen C/D должна начаться в начале 2027 года.