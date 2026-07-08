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8 июля, 09:06

Болгария объявила об исчерпании военных запасов для помощи Украине

Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky / АР

Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky / АР

Болгария больше не может передавать Украине вооружение и амуницию со складов. С таким заявлением на полях саммита НАТО в Анкаре выступил премьер-министр страны Румен Радев.

Трансляция мероприятия велась на официальном сайте альянса. Глава болгарского правительства уточнил, что лимит помощи исчерпан полностью.

Он пояснил, что государство отправило 13 партий грузов и на данный момент резервы отсутствуют. Возможности по оказанию военной поддержки закончились, констатировал политик.

С его слов, София готова продолжать только техническое содействие. Речь идёт о ремонте оборудования.

Встреча лидеров Североатлантического блока проходит 7–8 июля. Как пишут западные издания, тема членства Киева не вошла в повестку, а упор сделан на усиление обороноспособности и рост трат участников организации.

Москва неоднократно комментировала ситуацию с военными поставками. Российская сторона расценивает их как препятствие для урегулирования и прямое вовлечение НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для ВСУ становятся законной целью. В Кремле также отмечали, что накачивание вооружением дает негативный эффект и не способствует диалогу.

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Никита Никонов
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