Следственный комитет России заявил о причастности бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Лебедя к гибели 365 мирных граждан в Мариуполе (ДНР). Данные об этом предоставила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2022 году подчинённые Лебедя выполняли его приказы о блокаде города. Действия были направлены на то, чтобы не дать гражданским покинуть опасную зону.

Людей намеренно удерживали, чтобы использовать как живой щит. Тех, кто всё же решался на выход из Мариуполя, украинские националисты убивали на месте.

Следствие подсчитало число жертв этих преступлений. В результате погибли не менее 365 человек.

Помимо человеческих потерь, городу был нанесён масштабный урон. Разрушения затронули 45 тысяч объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры.

В отношении Лебедя, занимавшего пост с января 2022 по июль 2023 года, уже вынесено постановление. Ему заочно предъявили обвинение в жестоком обращении с гражданским населением.

Сейчас фигурант объявлен в международный розыск. Расследование продолжается, его ход на оперативном совещании в Луганске заслушал председатель СК Александр Бастрыкин.

Освобождение Мариуполя в Донецкой Народной Республике стало одним из ключевых и наиболее ожесточённых сражений специальной военной операции, завершившимся полным переходом города под контроль Вооружённых сил Российской Федерации и Народной милиции ДНР. После продолжительных боёв, кульминацией которых стала ликвидация окружённой группировки украинских силовиков и националистических батальонов на территории металлургического комбината «Азовсталь», 20 мая 2022 года Министерство обороны РФ официально объявило о полном освобождении города. В ходе операции в плен сложили оружие более 2,4 тысячи боевиков, а сам Мариуполь, имеющий стратегическое значение как крупный порт и промышленный центр, был возвращён к мирной жизни, что обеспечило сухопутный коридор между Донбассом и Крымом.