Карты «Мир» могут заработать на Бали уже этим летом, пишет SHOT. Процесс внедрения российской платёжной системы уже идёт в курортных регионах Индонезии — Бали, Ломбок и Ява.

Разработкой терминалов и сервисов для проведения транзакций занимается индонезийская компания-оператор PT Mana Indonesia. Также для туристов обещают создать мобильное приложение, через которое картами «Мир» можно будет платить по QR-кодам — для этого только надо будет купить местную симкарту.

Ежемесячный лимит по таким платежам будет составлять 170 тысяч рублей без комиссии.

Также сейчас готовится внедрение карт «Мир» в Таиланде, проект находится «на высокой степени готовности», заявил посол РФ в королевстве Евгений Томихин.