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8 июля, 09:34

Карты «Мир» могут заработать на Бали уже этим летом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sun_Shine

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sun_Shine

Карты «Мир» могут заработать на Бали уже этим летом, пишет SHOT. Процесс внедрения российской платёжной системы уже идёт в курортных регионах Индонезии — Бали, Ломбок и Ява.

Разработкой терминалов и сервисов для проведения транзакций занимается индонезийская компания-оператор PT Mana Indonesia. Также для туристов обещают создать мобильное приложение, через которое картами «Мир» можно будет платить по QR-кодам — для этого только надо будет купить местную симкарту.

Ежемесячный лимит по таким платежам будет составлять 170 тысяч рублей без комиссии.

Карту «Мир» хотят сделать единым инструментом доступа к льготам
Карту «Мир» хотят сделать единым инструментом доступа к льготам

Также сейчас готовится внедрение карт «Мир» в Таиланде, проект находится «на высокой степени готовности», заявил посол РФ в королевстве Евгений Томихин.

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Александра Вишнякова
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