Карту «Мир» хотят сделать единым инструментом доступа к льготам

Банк России и правительство планируют сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем государственным льготам. Об этом 26 марта заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По ее словам, проект собираются запустить в пилотном режиме до конца 2026 года. Инициатива должна упростить получение мер поддержки как федерального, так и регионального уровня.

Речь идет о том, чтобы льготы можно было получать через одну банковскую карту, без дополнительных бумажных подтверждений. В дальнейшем к системе смогут подключаться и негосударственные программы.

Механизм начали обсуждать еще в 2025 году в рамках проекта «Моя карта Мир». Тогда в НСПК поясняли, что для подключения новых функций достаточно привязать действующую карту через «Госуслуги».

После такой привязки применение льгот должно происходить автоматически. Предполагалось, что карта сможет использоваться как идентификатор льготника при получении товаров и услуг.

Ранее в России предложили передавать данные ЗАГС в Минобороны. Это позволит ускорить оформление компенсаций и других выплат, избавив военнослужащих от необходимости самостоятельно собирать и подавать бумажные справки.