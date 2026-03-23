Обнародован список федеральных и региональных льгот для пенсионеров в России

В России пенсионерам доступны федеральные и региональные льготы, часть из них назначается автоматически, а для прочих требуется обращение в Соцфонд, где и можно узнать о доступных мерах поддержки. Право на ряд льгот распространяется и на предпенсионеров. Об этом сообщает РБК.

Федеральные меры действуют по всей стране и не зависят от места проживания. К ним относится, например, бесплатная поездка к месту лечения и получение лекарственных препаратов по рецепту врача. Дополнительные льготы устанавливают регионы: они могут предусматривать бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте, а также компенсации при оплате ЖКХ.

Граждане могут получать компенсации затрат на ЖКХ — их размер и порядок назначения определяются региональными правилами. Также предусмотрены льготы по взносам на капитальный ремонт: в возрасте от 70 до 79 лет оплачивается половина суммы, а после 80 лет взнос не взимается. Скидка в 50 процентов действует для ветеранов труда, а также инвалидов первой и второй групп. Кроме того, предусмотрена бесплатная установка и замена счётчиков воды и электроэнергии.

Законодательство освобождает граждан от налога на имущество за один объект каждого вида — квартира, дом или гараж. Не облагаются налогом пенсии и социальные доплаты. Земельный налог не взимается за участок площадью до шести соток, а при большей площади начисляется только на превышение. Федеральных льгот по транспортному налогу нет, но регионы могут устанавливать собственные скидки.

Льготы распространяются на проезд: в ряде регионов пенсионеры могут ездить бесплатно в общественном транспорте или получать компенсацию за проездные. Бесплатные поездки на лечение и обратно положены получателям ежемесячной выплаты, а некоторые авиакомпании предоставляют субсидированные билеты.

Отдельные категории получают дополнительные медицинские меры поддержки. Это ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС и инвалиды. Им предоставляют лекарства, санаторное лечение и проезд к месту лечения. В ряде регионов положено бесплатное зубопротезирование.

Работающие пенсионеры могут ежегодно брать отпуск без сохранения зарплаты, а также два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации. При увольнении в связи с выходом на пенсию им разрешается не отрабатывать обязательные две недели. Отдельные меры поддержки предусмотрены для военных пенсионеров. Для инвалидов и ветеранов боевых действий из их числа действует компенсация половины расходов на ЖКХ и капитальный ремонт.

Если доход пенсионера ниже прожиточного минимума, назначается социальная доплата. Также можно оформить помощь социальных работников на дому. Пенсионеры получают надбавку за иждивенцев — до трёх человек, по трети фиксированной выплаты за каждого.

Ранее Life.ru писал, что почётные доноры России получат значительные средства на выплаты от правительства. Речь идёт о финансировании ежегодных денежных поощрений для граждан, имеющих соответствующий статус. Звание положено людям, которые сдали кровь не менее 40 раз на безвозмездной основе. Финансирование этих мер социальной поддержки в 2026 году составит почти 12,5 миллиарда рублей.