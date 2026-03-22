Цифровое удостоверение пенсионера. Что это такое и какие льготы оно даёт Оглавление Что такое цифровое удостоверение пенсионера Как пользоваться цифровым удостоверением Цифровое удостоверение пенсионера даёт право на получение целого ряда льгот — от бесплатного проезда до скидок в аптеках. Как его получить, что такое кьюар-код пенсионера и где им можно воспользоваться? 21 марта, 21:45 Пенсионеры могут получить льготы с помощью цифрового удостоверения. Обложка © ChatGPT

Что такое цифровое удостоверение пенсионера

У каждого пенсионера есть документ, подтверждающий статус. Чаще всего это обычное пенсионное удостоверение. Но недавно появился его новый вид — цифровое пенсионное удостоверение. Его ещё называют электронным или кьюар-кодом пенсионера.

— Кьюар‑код пенсионера — это электронный идентификатор. Он подтверждает статус пенсионера и его право на льготы. Так, цифровое удостоверение подходит для получения скидок в торговых точках и аптеках, при посещении музеев, выставок и театров, а также для подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте. Цифровой кьюар‑код заменяет бумажные документы и упрощает подтверждение пенсионного статуса. Он избавляет от необходимости носить с собой документы. Одним кодом можно пользоваться в разных ситуациях, — рассказали в Социальном фонде России.

Как пользоваться цифровым удостоверением

В СФР сообщили, что для получения цифрового удостоверения не нужно подавать никаких заявлений, а для предъявления — постоянно носить с собой. Кьюар-код у всех пенсионеров автоматически сформирован в личном кабинете на сайте «Госуслуги» и доступен с телефона.

Когда кьюар-код сканируется, то подтверждается только льготный статус. Остальные данные, например, размер пенсии или группа инвалидности, скрыты. Это обеспечивает надлежащий уровень конфиденциальности.

— Один и тот же кьюар-код действует по всей России, то есть воспользоваться им можно в любом регионе. Подходит он для получения разных видов льгот. При этом ни о каком переходе на цифровые удостоверения пенсионера речи нет. Это просто дополнительная опция. Можно пользоваться цифровым кодом, а можно продолжать использовать привычные бумажные и пластиковые удостоверения. Все они остаются действительными и подтверждают пенсионный статус так же, как и электронное удостоверение, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

