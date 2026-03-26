Плюс 4% к компенсации: Как получить выплату за осложнения после вакцинации

В России на 4% увеличены выплаты за поствакцинальные осложнения, также пострадавший гражданин по-прежнему имеет право на санаторно-курортное лечение. Об изменении размера выплат в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

С 1 января 2026 года выплата проиндексирована на 4% и составляет 1 841 руб. Поствакцинальные осложнения — это тяжёлые и стойкие нарушения состояния здоровья, которые развиваются после профилактической прививки. К ним относятся анафилактический шок, тяжёлые аллергические реакции, поражения центральной нервной системы, нарушения работы сердца, почек, суставов, которые возникли в результате вакцинации и подтверждены медицинскими документами Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней гарантирует гражданам, получившим такие осложнения, право на ежемесячную денежную компенсацию. Выплата положена гражданам, у которых документально подтверждено возникновение поствакцинального осложнения, напомнил парламентарий. Деньги выплачиваются независимо от того, работает человек или нет, а также независимо от его возраста. Если осложнение привело к инвалидности, гражданин может получить и компенсацию, и пенсию по инвалидности — эти выплаты не исключают друг друга, отметил депутат.

Для получения денег необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр. С собой нужно иметь паспорт, документ, подтверждающий факт поствакцинального осложнения (заключение врачебной комиссии), и реквизиты счёта для перечисления средств. Также можно подать заявление через портал «Госуслуги», если есть подтверждённая учётная запись. Помимо ежемесячной компенсации, граждане с поствакцинальными осложнениями имеют право на единовременное пособие. Если наступила смерть пациента вследствие поствакцинального осложнения, то члены семьи получат выплату.

Кроме того, государство гарантирует бесплатное лечение и реабилитацию в медицинских организациях, включая санаторно-курортное лечение. Многие граждане просто не знают о своём праве на подобную компенсацию. Депутат напомнил, что господдержка всегда оказывается при поствакцинальных осложнениях.

Кстати, про вакцины. Ранее сообщалось, что в России зафиксирована нехватка жизненно необходимых прививок для собак и кошек. Владельцы животных сталкиваются с задержками поставок импортных препаратов, нехваткой отечественных аналогов и заметным ростом цен.