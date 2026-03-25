В Центре Гамалеи сообщили о повышенном риске клещевых инфекций в РФ в этом году

Популяция клещей в России в этом году может увеличиться из-за снежной зимы. Об этом Life.ru сообщил заведующий лабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной. По его словам, плотный снежный покров защитил клещей от промерзания. Это создаёт условия для роста их численности в тёплый сезон.

Опасных клещей можно встретить практически на всей территории Российской Федерации. Клещи могут переносить вирусный энцефалит, клещевые риккетсиозы, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз, а также другие инфекции.

В России в потенциально опасной зоне, где есть большая вероятность заразиться от клещей вирусным энцефалитом, находится ряд регионов: Калининградская и Ленинградская области, Карелия, другие регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, Поволжье, Забайкалье, Алтай, Тыва и другие сибирские регионы, а также регионы Дальнего Востока.

Клещи, передающие клещевой риккетсиоз, распространены в европейской части России (Астраханская область), в ряде сибирских регионов (республика Алтай, Алтайский край, Хакасия, Тыва, Новосибирская, Иркутская и Красноярская области), на Дальнем Востоке (Приморский край, Хабаровский край).

Заболеть клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) рискуют жители и туристы в самых разных регионах России: Москвы и Подмосковья, Санкт- Петербурга и Ленинградской области, Вологодской, Липецкой, Белгородской, Калужской и Самарской областей, Краснодарского края и Татарстана, в Сибири и на Урале.

Клещевой энцефалит — заболевание, поражающее нервную систему, при этом последствия могут быть крайне серьёзными: параличи, когнитивные нарушения, ухудшения памяти и слуха. Клещевой энцефалит может привести к стойкой инвалидизации и даже к смерти. Для профилактики заражения следует вакцинироваться. Современные вакцины обеспечивают высокую защиту, предотвращая тяжёлые формы болезни, хорошо переносятся. Вакцинация от клещевого энцефалита необходима лицам, проживающим в эндемичных районах, и туристам в такие популярные туристические регионы, как Республика Алтай и Алтайский край, Иркутская область (озеро Байкал), другие сибирские регионы, а также Дальний Восток.

Для профилактики риккетсиозов и боррелиоза вакцин не существует. Поэтому особое значение имеют меры предосторожности, своевременная диагностика и своевременная антибиотикотерапия, назначаемая врачом. Важно помнить — нельзя заниматься самолечением, при обнаружении присосавшегося клеща следует незамедлительно обратиться к врачу.

Важно соблюдать правила профилактики, общие для всех инфекций, передаваемых клещами: выбирайте светлую закрытую одежду и заправляйте её, не оставляя открытых участков кожи;

одежду и обувь обработайте акарицидными аэрозолями;

после прогулки в неблагополучном по клещевым инфекциям районе, проведите самоосмотр; уделите внимание области поясницы, подмышек, паховой области, шеи и волосяной части головы, ушным раковинам.

Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, необходимо как можно быстрее обратиться в травматологический пункт, где врач безопасно удалит клеща, назначит необходимые анализы. Если оперативно посетить травмпункт невозможно, аккуратно выкрутите клеща пинцетом (не старайтесь оторвать клеща, так как части его ротового аппарата могут остаться в коже), и обработайте место присасывания антисептиком.

Вам необходимо обратиться в медицинское учреждение в обязательном порядке в случае появления следующих симптомов — спутанность сознания лихорадка, сыпь, головная боль, боли в мышцах или суставах, наличие язвочки на коже в месте присасывания клеща, красного пятна или кольца.

Ранее в Московской области зафиксировали начало сезона активности клещей с установлением тёплой погоды. Насекомые вышли из зимней спячки на фоне повышения температуры и таяния снега. Власти региона предупреждали, что в группе риска находятся дети и домашние животные. Они чаще контактируют с травой и кустарниками, где обитают клещи. Специалисты уточнили, что клещи не падают с деревьев, а находятся в траве и на низких кустах. Наибольшая опасность сохраняется в лесах, парках и на дачных участках. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и внимательно осматривать себя после прогулок. Это позволяет снизить риск заражения инфекциями.