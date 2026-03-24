Белорус за одну прогулку собрал на себе 140 клещей

Житель Белоруссии во время прогулки вдоль Августовского канала под Гродно столкнулся с массовым нашествием клещей — за считаные минуты членистоногие облепили его одежду и тело, а общее число снятых паразитов превысило сотню. Об этом стало известно SHOT.

За одну прогулку в Белоруссии мужчина собрал более 140 клещей. Видео © Telegram / SHOT

Мужчина по имени Дмитрий отправился на прогулку в районе Августовского канала. Сначала он заметил на себе одного клеща, затем второго, после чего ситуация начала развиваться стремительно. Спустя несколько минут количество кровососов резко увеличилось. В итоге он удалил со своего тела свыше 140 паразитов и перестал их считать, поскольку их оказалось слишком много.

По словам мужчины, клещи буквально покрывали разные участки тела и одежды. Подобной ситуации он ранее не наблюдал. На этом фоне жители Белоруссии всё чаще сообщают в соцсетях о похожих случаях. Люди находят клещей после прогулок в парках, дворах и на природных территориях.

От нападений страдают и домашние животные. В одном из случаев семья после выхода на природу в Полесье несколько часов вычёсывала собаку, сняв с неё около 80 клещей. С началом весны в стране зафиксировано несколько случаев укусов паразитов. Специалисты советуют выбирать для прогулок закрытую светлую одежду, использовать средства защиты и внимательно осматривать тело, вещи и питомцев после возвращения с улицы.

Ранее сообщалось, что в Московской области с приходом устойчивых плюсовых температур и таянием снега стартовал сезон активности клещей. В зоне повышенного риска находятся дети и домашние животные.