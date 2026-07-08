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8 июля, 09:51

Песков назвал решение МОК важным шагом на пути возвращения прав спортсменов РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал положительностью новостью вчерашнее решение Международного олимпийского комитета в отношении российского спорта. По его словам, это важный шаг на пути восстановления полноценных отношений между МОК и Олимпийским комитетом России (ОКР).

«Это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях. Но работа будет продолжаться по линии наших спортивных ведомств. Они ведут её постоянно и последовательно», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, накануне исполком МОК принял решение временно восстановить членство Олимпийского комитета России и отменить все ранее действовавшие ограничения для российских спортсменов, включая требование выступать в нейтральном статусе и запрет на участие в командных видах спорта. Однако это решение носит рекомендательный характер для международных спортивных федераций, и окончательный допуск спортсменов остается на их усмотрение — некоторые из них, например World Athletics и ISU, уже заявили, что сохранят ограничения. Кроме того, МОК сохранил за собой право не проводить свои мероприятия в России, а вопрос о возвращении российского флага и гимна пока не решён.

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Александр Юнашев
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