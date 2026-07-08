«Фабрикант» Гребенщиков сравнил свои «Батоны-булки» с Майклом Джексоном

Участник «Фабрики звёзд 2» Михаил Гребенщиков, которому сейчас 50 лет, считает себя артистом уровня Мадонны и Майкла Джексона. В 2002 году он не победил на проекте, но до сих пор уверен в своей уникальности. Об этом артист заявил в подкасте «Кипнис».

Гребенщиков заявил, что в его песне «Батоны булки» есть всё: вокал, танец, харизма, секс, истерика, юмор. И назвал эту композицию «высшим артистическим достижением».

«Ещё не родился артист, который поёт, танцует, сам сочиняет, хореография, харизма, секс, искра, истерика прёт, юмор. «Батоны булки» — это высшее достижение артистическое на уровне Мадонны, Майкла Джексона, Джорджа Майкла. Это высшее произведение», — сказал он.

Кстати, в 2017 году Гребенщиков тоже отметился — писал песни для дочери Виталия Гогунского Миланы Star.

Ранее Михаил Гребенщиков заявил, что Алле Пугачёвой будет очень трудно вернуться в Россию. По его словам, многие сейчас избегают этой темы, но он считает главной проблемой резкие высказывания певицы о стране, которая дала ей всё. Пугачёва, по его мнению, наговорила слишком много, и это создало серьёзное препятствие для её возвращения.