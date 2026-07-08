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8 июля, 12:03

В Японии женщина напала на свою соседку и зашила ей рот

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography

В Японии женщина из префектуры Ибараки напала на свою соседку по комнате и зашила ей рот. Всё случилось в городе Кога, около двух часов дня. Об этом пишет Mothership.

42-летняя пострадавшая прибежала в магазин с зашитым нитками ртом и передала продавцу записку с просьбой о помощи. Полиция задержала 49-летнюю Масаэ Сакураи, которая жила вместе с женщиной. Пострадавшая рассказала, что долго не могла позвать на помощь, потому что боялась соседку.

Известно, что они жили вместе с апреля 2025 года. Соседи говорили, что Сакураи была малообщительной, но спокойной. Мотивы её поступка пока не установлены.

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Наталья Афонина
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