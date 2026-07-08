В Японии женщина напала на свою соседку и зашила ей рот

В Японии женщина из префектуры Ибараки напала на свою соседку по комнате и зашила ей рот. Всё случилось в городе Кога, около двух часов дня. Об этом пишет Mothership.

42-летняя пострадавшая прибежала в магазин с зашитым нитками ртом и передала продавцу записку с просьбой о помощи. Полиция задержала 49-летнюю Масаэ Сакураи, которая жила вместе с женщиной. Пострадавшая рассказала, что долго не могла позвать на помощь, потому что боялась соседку.

Известно, что они жили вместе с апреля 2025 года. Соседи говорили, что Сакураи была малообщительной, но спокойной. Мотивы её поступка пока не установлены.

Ранее в американском штате Алабама бытовая ссора закончилась трагедией. 44-летний Дэниел Роббинс задушил свою 47-летнюю подругу Джессику Фолдс во время конфликта. Чтобы скрыть следы, он погрузил тело в пикап и поехал в лес. Когда он начал вытаскивать жертву из машины, от сильного напряжения у него случился сердечный приступ. Мужчина упал рядом с телом убитой и умер.