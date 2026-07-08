Фанат сборной Аргентины погиб от удара камнем во время празднования победы на ЧМ

В аргентинском городе Каньюэлас во время уличных беспорядков погиб 46-летний поклонник национальной команды Франко Депаули. О происшествии сообщает издание La Nacion.

После матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где аргентинцы одолели сборную Египта со счетом 3:2, на улицах начались столкновения. Родственники погибшего рассказали, что он заметил волнения и направился к багажнику своего автомобиля. В этот момент в голову мужчины попал камень.

От полученного удара Депаули мгновенно потерял сознание. Близкие незамедлительно отвезли его в местную больницу.

Несмотря на усилия медиков, пытавшихся реанимировать пострадавшего в течение пятидесяти минут, спасти его не удалось. Врачи зафиксировали смерть от черепно-мозговой травмы.

Записи с муниципальных камер наблюдения помогли полиции установить личность предполагаемого виновника. Им оказался 20-летний Иван Науэль Лебреро, ранее имевший проблемы с законом за кражи.

Теперь молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве. Также уточняется, что в ходе тех беспорядков ранения получили трое гражданских лиц и пятеро стражей порядка.

Турнир с участием 48 сборных, проходящий в США, Канаде и Мексике, финиширует 19 июля. В четвертьфинале команда Аргентины сыграет со швейцарцами.