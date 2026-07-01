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1 июля, 13:54

3 человека погибли в давке во время празднования выхода Мексики в 1/8 финала ЧМ

Обложка © ТАСС / АР / Marco Ugarte

Обложка © ТАСС / АР / Marco Ugarte

Три человека погибли от удушья в давке во время празднований победы сборной Мексики над Эквадором на чемпионате мира по футболу, пишет газета Jornada со ссылкой на секретариат здравоохранения Мехико. ЧП произошло после выхода команды в 1/8 финала ЧМ. Личности умерших уже установлены.

«Секретариат здравоохранения столицы подтвердил смерть 44-летнего мужчины и 19-летней девушки от удушья во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором», — сказано в публикации. Очевидцы сразу вызвали скорую, и врачи пытались реанимировать пострадавших, но те скончались.

Позже власти сообщили о третьей жертве — 48-летней футбольной болельщице, которую тоже доставили в больницу, но не смогли спасти.

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Как сообщалось, сборная Мексики стала участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв в первом раунде плей-офф команду Эквадора со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико. В четвертьфинал путёвку Мексика разыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. Матч состоится в ночь на 6 июля по московскому времени.

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Татьяна Миссуми
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