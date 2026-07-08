Далич ушёл с поста главного тренера сборной Хорватии после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объявил об уходе. Решение было принято после вылета команды с чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает сайт Хорватского футбольного союза.

59-летний специалист возглавлял национальную команду с 2017 года. За это время он превратил её в одну из сильнейших в мире. Под руководством Далича хорваты завоевали серебро на мундиале 2018 года в России, а затем взяли бронзу в Катаре в 2022-м.

«Когда я возглавил сборную, то никогда не мечтал о том, что мы добьёмся того, чего достигли за эти годы», — признался тренер.

Он подчеркнул, что больше всего гордится единством, которого удалось достичь внутри команды и с хорватским народом. Далич отметил, что мог пересмотреть своё решение благодаря поддержке болельщиков, но не стал этого делать. Он считает нынешний момент подходящим для завершения невероятной эпохи.

«Я ухожу с гордостью за то, что внёс свой вклад в величайшие достижения хорватского футбола в истории», — заявил тренер.

Напомним, 3 июля сборная Португалии выбила хорватов с ЧМ-2026, выиграв 2:1 в Торонто. На гол Ивана Перишича португальцы ответили точным ударом Криштиану Роналду с пенальти, а в компенсированное время победу принёс Гонсалу Рамуш.