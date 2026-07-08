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8 июля, 12:37

Украинской группе «Пошлая Молли» запретили выступать в Казахстане

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dropbled.excl

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dropbled.excl

Казахстанские власти не согласовали выступления украинской группы «Пошлая Молли» в Алма-Ате и Астане. О причинах отказа рассказал SHOT.

Выступления были запланированы на 11 сентября и 19 ноября в рамках гастрольного тура. Основной претензией к коллективу стало обилие нецензурной лексики в треках, также у чиновников возникли вопросы к содержанию шоу-программы.

К моменту запрета билета уже находились в продаже. Самый дешёвый стоил около 3 тысяч рублей. После получения негативного вердикта музыканты экстренно заморозили реализацию.

Артисты пообещали вернуть поклонникам потраченные средства. В качестве компенсации зрителям предложили скидочные купоны на посещение концертов в других городах тура.

Звёздам из Москвы пришлось вытягивать зал сбежавшей за границу украинской «Пошлой Молли»
Звёздам из Москвы пришлось вытягивать зал сбежавшей за границу украинской «Пошлой Молли»

Фронтмен Кирилл Бледный ранее начал анонсировать выступления фразой «Дух Анкориджа». В промороликах он использует фрагменты из российского сериала, из-за чего сталкивается с травлей со стороны украинских фанатов, требующих полной отмены его шоу.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Никита Никонов
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