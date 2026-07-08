Украинской группе «Пошлая Молли» запретили выступать в Казахстане

Казахстанские власти не согласовали выступления украинской группы «Пошлая Молли» в Алма-Ате и Астане. О причинах отказа рассказал SHOT.

Выступления были запланированы на 11 сентября и 19 ноября в рамках гастрольного тура. Основной претензией к коллективу стало обилие нецензурной лексики в треках, также у чиновников возникли вопросы к содержанию шоу-программы.

К моменту запрета билета уже находились в продаже. Самый дешёвый стоил около 3 тысяч рублей. После получения негативного вердикта музыканты экстренно заморозили реализацию.

Артисты пообещали вернуть поклонникам потраченные средства. В качестве компенсации зрителям предложили скидочные купоны на посещение концертов в других городах тура.

Фронтмен Кирилл Бледный ранее начал анонсировать выступления фразой «Дух Анкориджа». В промороликах он использует фрагменты из российского сериала, из-за чего сталкивается с травлей со стороны украинских фанатов, требующих полной отмены его шоу.